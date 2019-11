Il Maresciallo Nicola D'Angelo candidato al "Guido Zucchi" per la poesia

Sono in tantissimi ad aver sostenuto il Maresciallo Nicola D'Angelo, emerito graduato dell'Arma con la vocazione per la poesia, nella sua nuova esperienza letteraria. Il comandante in servizio a Civitaquana, è stato selezionato tra i candidati al premio "Guido Zucchi", giunto alla sua nona edizione. Si tratta di un importante concorso nazionale di poesie inedite, organizzato da una nota associazione no profit di Bologna.

Sabato 30 novembre si conosceranno i risultati delle votazioni raccolte sul web. Tra i testi in gara, pubblicati integralmente, quello del militare originario di Penne ha ricevuto numerosi "like" e ciò fa ben sperare per una meritata ammissione alla fase finale, nell'attesa di una nuova convocazione nella squadra di calcio della nazionale Poeti. Questo il componimento in versi di D'Angelo dal titolo "Volo in alto come un aquila":

Mondo,

ammaliante,

con i tuoi richiami e inganni,

mi intrappoli nei congegni che scuotono la coscienza.

Mondo,

che angosci,

fra squarci di nebbie e di silenzi,

sottrai la mia libertà.

Mi ribello e ti rifiuto,

tra rinunce, sofferenze e umiliazioni.

Sogno di vivere nascosto,

da questi imperativi e compromessi,

da smanie e da pazzie disumanizzanti,

che mi trascinano nei tuoi gorghi attraenti.

Volo in alto come un’aquila,

lontano dagli avvoltoi,

dagli uccelli goffi,

da finti alati onnipotenti, sovrani tra il cielo e terra,

e riscopro la bellezza della vita,

in un’esplosione di luce tutto intorno,

nell’amore e nei colori del tuo sguardo.

La serenità veleggia in un mondo di pace