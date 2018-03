"Nella nostra città", Pescara brilla nel videoclip del nuovo singolo di Patrizio Santo

Da venerdì 23 marzo uscirà in tutti i Digital Store il singolo “Nella nostra città” di Patrizio Santo, giovane cantante nato e cresciuto a Pescara, che per questo brano si è avvalso della collaborazione di Skizzo Smith.

Nel videoclip, che ha già raggiunto su Youtube più di 100.000 visualizzazioni, sono presenti alcune riprese caratteristiche di Pescara e Milano. Nel testo della canzone si riflette su come negli anni si sia evoluto il modo di vivere le abitudini e la quotidianità all’interno delle nostre città.

Da poco l’artista abruzzese, che vanta una ricca schiera di follower, è stato selezionato tra i finalisti del Concorso 1M NEXT, e grazie anche al vostro supporto potrebbe esibirsi durante il Concerto del 1° Maggio di Roma: per votarlo basta cliccare su http://www.1mnext.it/index.php/gli-artisti/santo-e-smith.

La scheda di Patrizio Santo

E' attratto dalla musica fin da piccolo, ma è verso i 16 anni che, quasi per gioco, su segnalazione di un amico si ritrova a partecipare ad un concorso canoro scolastico, scoprendosi decisamente a proprio agio sul palco. Grazie all’insegnante di musica Francesco Marranzino, nel 2011 comincia a studiare canto e a muovere i primi passi anche come autore delle proprie canzoni.

Uno dei primi brani frutto di questa collaborazione, “Amami è così” (F. Marranzino – S. Torrieri), nel 2012 riceve una menzione speciale consegnata da Dario Salvatori nel concorso “La Canzone del Sole”.

Patrizio decide di proseguire questo percorso valorizzando il proprio essere anche come autore e compositore oltre che interprete, e nel 2016, dalla collaborazione con Piero Garone e Federico Galli, de Le stanze di Federico, nascono alcuni brani che fanno oggi parte del suo repertorio. Uno di questi viene pubblicato nel dicembre 2016, dal titolo “Nell’Universo (perché ci sono già stato)”. Continuano le collaborazioni con artisti e produttori: da una di queste nasce “Bon Voyage”, singolo pubblicato nel gennaio 2018, e “Aurora”, scritta con Matteo Gabbianelli, cantante dei Kutso.

Un giorno Patrizio conosce Francesco Altobelli, autore, compositore e produttore pescarese (Paolo Belli, Sugarfree, Viola Valentino, Davide Mogavero etc.) che lo spinge a proseguire il percorso intrapreso e lo affiancherà nel progetto per qualche anno. Da questa collaborazione nasce il brano “Slegami” (A. Amati – F . Altobelli – M. Cianchi), con il quale Patrizio partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani 2014, arrivando nella rosa dei 60 artisti selezionati per le audizioni dal vivo.

Dal 2018 Patrizio Santo è entrato ufficialmente a far parte del roster della Ondesonore Records di Francesco Altobelli, rinnovando e consolidando la collaborazione già nata nel 2014 e con la quale sfiorò l’ambito palco dell’Ariston.