"Nati per leggere", programma per lo sviluppo intellettivo e relazionale dei bambini

Il programma "Nati per leggere", attivo da diversi anni in oltre 2000 Comuni italiani per lo sviluppo intellettivo e relazionale dei bambini, accoglie anche Montesilvano. L'iniziativa è del centro sportivo culturale "Spazio Libero". Lo scopo è quello di promuovere la lettura ad alta voce tra genitore e figli.

Martedì 9 ottobre, nella sala "Di Giacomo" di Palazzo Baldoni si terrà la presentazione ufficiale con una serie di interventi a cura di Nadia Guardiano, referente regionale per l'Associazione Italiana Biblioteche, del pediatra Domenico Cappellucci, di Vincenza Melina, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Troiano Delfico, Gianni Remigio di Spazio Danza, Marianna Como dell'associazione culturale "FM" e il sindaco Francesco Maragno.

Moderatrice Alessandra Puca. A "Spazio Danza" i genitori potranno partecipare con i propri figli fino a 6 anni d'età a letture guidate da un'animatrice.