Natale in Jazz all'Aurum con il Progetto Christmas Songs

Una serata all'insegna delle musiche natalizie interpretate in chiave jazz è quella che si svolgerà all'Aurum di Pescara nella serata di oggi, domenica 15 dicembre.

L'appuntamento è alle ore 21 con il Progetto Chistmas Songs, evento promosso dal Comune e dall'assessorato alla Cultura.

A formare il quartetto sono Enrica Panza (voce), Daniele Fratini (chitarra), Abramo Reti (piano) e Davide Ciaraldo (batteria e percussioni).

La formazione, composta da musicisti professionisti che operano a livello nazionale e internazionale nell’ambito della pop jazz music, propone una selezione live di brani musicali celebri secondo la grande tradizione jazz-swing americana che affronta capolavori come “Let it snow”, “Have yourself a merry little Christmas”, “White Christmas” e tanto altro.