‘MusiconLine’, l'evento al porto turistico senza pubblico e in diretta streaming

Successo per ‘MusiconLine’, l'evento senza pubblico e in diretta streaming che si è svolto ieri (8 maggio) nell’arena del porto turistico. Angelo Valori & Medit Voices si sono esibiti gratuitamente per un’ora, ottenendo la partecipazione di centinaia di persone su Facebook.

A firmare la produzione audio-video sono stati l’Ente Manifestazioni Pescaresi e la Spray Records, con l’associazione Amici dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e il patrocinio dell’assessorato comunale al Turismo.

Queste le parole del Maestro Angelo Valori:

