Il Museo Paparella Treccia si prepara per la ripresa delle attività: "Eventi all'aperto e nel giardino del museo"

Il presidente della fondazione Museo Paparella Treccia di Pescara, Augusto Di Luzio, ha scritto una lettera per aggiornare sulla situazione della struttura in vista della riapertura e ripartenza delle attività ed eventi culturali dopo lo stop imposto dalla pandemia del Covid19.

Di Luzio ricorda che nel programma 2020 erano già state previste due importanti manifestazioni. Dal 15 marzo al 15 giugno una mostra curata dal critico d'arte Vezzosi, tra i più noti studiosi di Leonardo, nonché creatore del Museo Da Vinci a Vinci, e autore di una cinquantina di volumi sulla figura del genio toscano.

La mostra prevedeva l'esposizione di reperti ceramici coevi a Leonardo ed alla sua famiglia, e modelli leonardeschi di macchine ingegneristiche fra i più rari e meno noti, e uno studio prospettico del sorriso della Gioconda. La seconda manifestazione, in programma dal 12 luglio fino al 6 gennaio, dedicata all'arte di Giorgio De Chirico con 27 dipinti provenienti dalla fondazione Giorgio ed Isa de Chirico Di Roma. Entrambi gli eventi, fa sapere il presidente, sono solo rinviati e non annullati sperando che si torni il prima possibile alla normalità.

Attualmente, si lavora all’adeguamento della struttura museale a quelle che sono le prescrizioni indicate dai tecnici e dalle Autorità al fine di fronteggiare l’epidemia. Da qui la scelta di non riaprire subito al pubblico allo scopo di salvaguardare la salute dei dipendenti e dei visitatori. Non si può che sperare che vi sia la disponibilità degli appassionati a visitare i musei.