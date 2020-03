'Movie Mag' ricorda Ennio Flaiano per il centenario della sua nascita

Movie Mag parla di Ennio Flaiano. La trasmissione tv, prevista mercoledì 4 marzo alle 23.15 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai1, dedicherà infatti un ricordo allo scrittore e sceneggiatore pescarese scomparso nel 1972.

Il 5 marzo ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Flaiano, venuto al mondo nel 1920. Era dunque coetaneo di Federico Fellini, assieme al quale scrisse le sceneggiature di alcuni suoi noti film come “La strada”, “La dolce vita” e “8½”. Oltre che sceneggiatore e scrittore, Ennio Flaiano fu anche giornalista, umorista, critico cinematografico e drammaturgo.

Durante la puntata di 'Movie Mag' in onda domani, si parlerà inoltre dei film attualmente in sala, come Doppio sospetto, Sola al mio matrimonio e Honey boy. E ci sarà spazio, infine, per il debutto sul grande schermo del Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia.