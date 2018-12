Mostra d'arte su Mario Sironi al museo Paparella dal 7 dicembre

Una mostra incentrata sull'opera di Mario Sironi ovvero uno dei più grandi artisti del Novecento italiano.

È quella che verrà inaugurata venerdì 7 dicembre al museo Paparella in via Piave a Pescara.

“Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo” il nome scelto per la mostra.

L'esposizione curata da Elena Pontiggia, docente di Storia dell’arte all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, avrà 18 opere storiche di Sironi accostate a quelle di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Aligi Sassu, Paola Consolo e Rino Battaini.

Questo quanto scrive la Pontiggia nel suo saggio introduttivo al catalogo, scrive:

«Questa mostra muove dalla figura di Sironi per estendersi ad alcuni suoi compagni di strada: artisti che hanno perseguito in forme diverse una sorta di “moderna classicità”, ma anche artisti che hanno espresso cadenze neoromantiche. Come del resto Sironi, che è stato un pictor classicus intriso di romanticismo e un romantico innamorato della classicità».