Moscufo rilancia il museo civico "Frantoio delle Idee"

Prosegue con successo l'iniziativa del "Giovedì letterario al museo civico "Il Frantoio delle Idee" di Moscufo. La rassegna letteraria ha accompagnato tutta la stagione estiva dedicata alla cultura ad ampio raggio, con l'abbinamento di musica e arte alla presentazione di libri di autori abruzzesi.

Le ultime due serate in programma sono quelle del 5 settembre con la lettura di Valentina David di alcuni passaggi del romanzo "Il sognatore di specchi", a firma di Antonio Masseroni, con musiche di accompagnamento di Federico Delle Monache. Il giovedì seguente, 12 settembre, sarà la volta di un duo comico formato da Marco Di Lilio e Valerio Vespucci, autori della pièce "Il cliente del giorno", scritta con "I quattro Santi".

L'assessore comunale alla cultura Martina Di Massimo si augura di ripetere lo stesso successo registrato in occasione della mostra di quadri dell'artista Stefania La Greca, in esposizione fino a giovedì 5 settembre. In quell'occasione la scrittrice Elena Fanti ha promosso il suo ultimo lavoro editoriale dal titolo "Mi permetta di offrirle un caffè", presentato da Alessandro Morelli con le musiche del Maestro Gennaro Fioccola.

"È stato un privilegio per noi ospitare i lavori artistici della pittrice partenopea - ha dichiarato l'assessore - Il nostro museo civico, di recente inaugurazione, si avvale della collaborazione della Pro Loco di Moscufo con il patrocinio della Provincia di Pescara e della Fondazione PescarAbruzzo. Stefania La Greca ha qui tenuto a battesimo la sua prima mostra e ci auguriamo che l'artista in questione abbia ancora voglia di utilizzare i nostri spazi per altre iniziative".

Domani sera, 2 settembre, il "Frantoio delle Idee" ospiterà il coro polifonico della città di Collecorvino, nell'ambito della rassegna musicale "Notte di note". Lunedì 9 settembre toccherà alla scuola di violoncello di San Giovanni teatino, diretto dalla docente Giovanna Barbati.