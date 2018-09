Montesilvano festeggia San Michele Arcangelo nella chiesa del Colle

Domenica 30 settembre Montesilvano festeggerà San Michele Arcangelo con la presentazione del libro “I luoghi del culti di San Michele Arcangelo in Abruzzo”, scritto da Angela Rossi e edito da Sigraf Pescara. Appuntamento nella chiesetta della Madonna della Neve a Montesilvano Colle, alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale.

San Michele Arcangelo, spiega l'assessore De Martinis, è una figura molto vicina alla tradizione abruzzese per il legame fra la transumanza fra Abruzzo e tavoliere delle Puglie.

Angela Rossi ha aggiunto:

"La pubblicazione si sofferma sul culto di San Michele legato alle vie della transumanza tra l’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie, analizzando chiese, eremi, grotte e iconografie dell’arcangelo Michele presenti nella nostra regione. Questa ricerca ha l'obiettivo di evidenziare il ruolo del culto di San Michele nella famosa via micaelica, che da Roma si dirige a Monte Sant'Angelo nel Gargano. In questo percorso diversi comuni del nostro Abruzzo hanno difatti come Santo Patrono San Michele, come appunto Montesilvano, a testimonianza della devozione verso l'Arcangelo sulla via dei tratturi"