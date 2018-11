Montesilvano, parte il concorso per scegliere il monumento dedicato al Venezuela

Il comitato "Monumento - Largo Venezuela", con a capo Antonio Locantore, Alessio Sarra e Giovanni Campagna, ha indetto un concorso per la realizzazione di un monumento rappresentativo della comunità italo-venezuelana, molto ben radicata a Montesilvano. Un progetto affidato al direttore artistico Massimiliano Scuderi della Fondazione Zimei e appoggiato dall'amministrazione comunale. L'opera sarà collocata nello spazio verde compreso fra il centro residenziale Libra e il comparto dei grandi alberghi, chiamato appunto "Largo Venezuela".

Sarà compito di un'apposita giuria costituita da esperti decretare il bozzetto vincitore, capace di raffigurare il senso di riconoscenza e gratitudine che la città ha verso gli oriundi e gli emigrati, ribadendo il segnale perenne di vicinanza alla popolazione venezuelana in preda a una grave crisi politica ed economica. Il progetto è sostenuto da una raccolta fondi. La cifra raccolta verrà utilizzata per coprire i costi di realizzazione del monumento e per perorare la causa dell'associazione latinoamericana in Italia, Ali Onlus. Informazioni sul sito Internet www.commonvenezuela.org.