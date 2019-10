Applausi a Milano per le opere del maestro pescarese Rosato eseguite da Strappati

Il concertista ha suonato per tuba sola “Ta-Bù”, celebre composizione scritta dal nostro concittadino Paolo Rosato e già eseguita in numerosi Paesi. Prossimamente ci saranno alcuni recital in Grecia, Germania, Croazia e Bulgaria