La "Milano distopica" nelle foto del pescarese Alessio Consorte

La condivisione di foto esclusive come gesto di solidarietà. Nasce con questo scopo il progetto "#Milanoama" del fotografo e filmmaker pescarese Alessio Consorte, autore di scatti che resteranno impressi nella memoria collettiva e che illustrano il capoluogo meneghino deserto e privo di frenesia.

La metropoli lombarda, tra le più colpite dalla pandemia, cessa di vivere e appare svuotata dal suo flusso metropolitano. In ogni immagine è visibile il senso di angoscia e di impotenza di fronte al mostro invisibile, ma al tempo stesso vengono esaltate le bellezze architettoniche della città, immortalate in uno spazio senza tempo.

L'esclusiva gallery, denominata "Milano distopica" diventa l'occasione per aiutare i più bisognosi. Le foto scelte e personalizzate possono essere acquistate con un minimo contributo che andrà a sostegno dei City Angels, volontari sempre in prima linea con l'inconfondibile basco blu e pettorina rossa. È sufficiente andare QUI per ricevere online la propria riproduzione con didascalia descrittiva del momento storico, inoltrata via mail al ricevimento di 10 euro come contributo solidale.