VIDEO | Michele Placido a Pescara: "D'Annunzio è una delle persone che ci rappresenta nel mondo"

È stato il noto attore e regista Michele Placido uno degli ospiti più attesi della rassegna promossa per celebrare i cento anni dell’impresa di Gabriele d'Annunzio su Fiume dalla presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, in collaborazione con il consiglio regionale, la Giunta regionale e il Comune di Pescara.

«D'Annunzio è una delle persone che ci rappresenta in tutto il mondo, personalmente lo vedo molto come uomo. Lui amava Pescara e l'Abruzzo e forse qui ritrovava quella pace che in giro nel mondo cercava inutilmente, proprio tra il mare, gli ulivi e gli amici ai quali era molto legato. Pescara per me è il posto in cui si racchiude l'anima di D'Annunzio».