Weekend a Pescara per il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza

Il doppio appuntamento per promuovere il libro "Fuori dalle bolle: come sottrarsi dalle supercazzole in rete" (venerdì al porto turistico di Pescara, oggi pomeriggio a Penne) è coinciso con un piacevole soggiorno al mare. Michele Cucuzza ne ha dunque approfittato per trascorrere dalle nostre parti un fine settimana all'insegna del relax e del buon cibo.

Il giornalista, conduttore televisivo e scrittore è stato ieri a pranzo al ristorante "Il Moro", degustando squisite pietanze a base di pesce. Nel pomeriggio odierno si è invece recato nel capoluogo vestino per chiudere gli incontri di presentazione della sua ultima pubblicazione letteraria.