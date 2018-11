Mercatino di Natale a Torre de' Passeri il 2 dicembre

A Torre de' Passeri torna il mercatino di Natale domenica 2 dicembre.

L'appuntamento con l'iniziativa, promossa da cittadini e associazioni locali, in collaborazione con il Comune, è dalle ore 10 in corso Mazzini.

Nel centro del paese saranno allestiti stand gastronomici, esposizioni di presepi e lavori realizzati in pietra della Majella.

Inoltre saranno presenti rivenditori di oggettistica e piccola bigiotteria, prodotti locali e intrattenimento per i più piccini. Gazebo addobbati a festa, luci e musica in filodiffusione riempiranno di note e colori il centro storico del paese, dove oltre trenta gli espositori del Pescarese, e non solo, esporranno per l’intera giornata.

Sarà possibile ammirare sculture, candele, piccola bigiotteria lavorata, dècoupage, lavorazioni in feltro, pannolenci e stoffe, l’oggettistica d’arte varia, i quadri e le creazioni di pittori locali fino ai presepi d’autore.

Ci saranno anche produttori di formaggi, salumi, miele, pasta, olio extravergine d’oliva, oltre alla possibilità di gustare crêpes, caldarroste, vin brulé e zucchero filato.

Per i bambini ci sarà la possibilità di incontrare un simpatico Babbo Natale, di assistere a spettacoli con le bolle di sapone e di partecipare a laboratori e trucca bimbi.