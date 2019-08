Mercatino del libro usato allo Spaz di via del Circuito

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, fino al 13 settembre, torna a Lo sPaz il mercatino del libro scolastico usato.

“Ogni anno - spiegano da Lo Spaz - il caro libri esclude sempre più persone dal diritto allo studio, attentando al diritto a una formazione libera e dignitosa a prescindere dal censo. Noi non ci stiamo, e per questo vi invitiamo a portare in via del Circuito 238 i vostri libri scolastici usati, che rivenderemo al 50% del prezzo di copertina, senza scopo di lucro. Accettiamo testi delle scuole superiori, manuali, formulari e dizionari”.

Nel quadro più generale della realizzazione del diritto allo studio, per quest’estate è stato attivato, sempre allo sPaz, uno Sportello di Assistenza alle Borse di Studio per gli Studenti Universitari, che sarà aperto ogni lunedì e mercoledì. Tornando al mercatino del libro usato, dal centro di aggregazione culturale aggiungono quanto segue:

“Portiamo avanti quest’iniziativa consapevoli che uno o mille mercatini non sono sufficienti per risolvere il problema: per questo vogliamo che a livello comunale sia attivato al più presto un servizio di comodato d’uso gratuito per i testi adottati nelle diverse scuole del territorio. A livello nazionale rivendichiamo una riforma dell’editoria scolastica, reintroducendo il divieto di adottare nuove edizioni cartacee prima di cinque anni dalle precedenti e un monitoraggio sullo sforamento del tetto di spesa previsto per studente, come misure di passaggio verso la realizzazione della piena gratuità dell’istruzione, cioè il momento in cui sarà lo stato a fornire gratuitamente il materiale scolastico di base come previsto dalla Costituzione”.