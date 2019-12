La trasmissione di Alberto Angela a Roccamorice registra all'eremo di Santo Spirito alla Maiella

“Meraviglie. La Penisola dei tesori”, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela, a Roccamorice nel Pescarese.

Giovedì scorso, 5 dicembre, infatti la troupe della tv di Stato è stata tutto il giorno all'eremo di Santo Spirito a Maiella per registrare materiale da usare in una delle future puntate del programma.

Sono state girate scene di fiction dedicate alla vita di Pietro del Morrone - Papa Celestino V che verranno mostrate all’interno di una puntata (dedicata ai tesori d’Abruzzo) della trasmissione “Meraviglie. La Penisola dei tesori”, condotta da Alberto Angela e in onda nel prossimo mese di gennaio 2020.

Come fa sapere il sindaco Alessandro D'Ascanio, "le maestranze, il regista, il direttore della fotografia, tutti i componenti della squadra di lavorazione hanno mostrato vivo apprezzamento per la splendida location montana caratterizzata dalla ineguagliabile combinazione di valori architettonici, paesaggio naturale e fascino storico ed espresso un sincero ringraziamento per l’interlocuzione intessuta con il Parco Nazionale della Maiella, con il Comune di Roccamorice e con la Cooperativa “Ripa Rossa”, quest’ultima impegnata in un’opera di assistenza logistica fondamentale e sperimentata in altre occasione di accoglienza di set televisivi e cinematografici".

Questo quanto aggiunge ii primo cittadino: