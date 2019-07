Maurizio Vandelli e Shel Shapiro in concerto gratuito per la festa di Sant'Andrea

Tutto pronto a Pescara per le celebrazioni della festa di Sant'Andrea che si svolgerà da venerdì 26 a lunedì 29 luglio.

Svelati anche gli ospiti del classico concerto della domenica sera, quest'anno 28 luglio.

Sul palco in piazza della Madonnina saliranno Maurizio Vandelli e Shel Shapiro.

L'appuntamento con il "Gran Concerto Shapiro Vandelli Live Tour" è alle ore 22:30. Un'ora prima invece ci sarà spazio per Tribute Band Dalla-De Gregori "Banana Republic". La sera del giovedì, dalle ore 21:30 ci sarà la musica dell'Orchestra Spettacolo diretta dal maestro Lucio Cupido, mentre venerdì la compagnia teatrale "Le Muse" porterà in scena "Core de Tatone", una commedia in due atti di Marina di Carluccio.

Gran finale lunedì sera con la Tribute Band Adriano Celentano "Lui e gli amici del Re" alle ore 21:30 e a mezzanotte i tradizionali fuochi pirotecnici sulla diga foranea della ditta Panfilo Pace di Pratola Peligna.