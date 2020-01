Maurizio Di Nicola nuovo presidente del Conservatorio

Maurizio Di Nicola è il nuovo presidente del Conservatorio. L'ex consigliere regionale succede ad Enzo Fimiani, arrivato alla fine del proprio mandato. Queste le prime dichiarazioni di Di Nicola durante una conferenza stampa tenutasi ieri:

"Il Conservatorio rappresenta un valore e un patrimonio per l'Abruzzo ma anche nazionale per il grande lavoro svolto dalla sua fondazione, quando fu intitolato alla madre del Vate ad oggi, con il lavoro portato avanti in tutti questi anni e a cui cercheremo di dare ulteriore lustro con un lavoro di Amministrazione attiva e di esperienza che credo di poter dare per poter far crescere il prestigio di questa istituzione. Per me si tratta un ritorno al passato, perché prima dell'esperienza regionale ero stato sindaco di Pescina e presidente del Centro Studi Silone".