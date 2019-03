Matteo Renzi torna a Pescara, ecco dove e quando

Matteo Renzi tornerà a Pescara per la presentazione del suo libro "Un’altra strada, idee per l’Italia di domani", pubblicato da Edizioni Marsilio.

L'ex primo ministro ed ex segretario del Partito Democratico sarà nel capoluogo adriatico domenica 10 marzo.

L'appuntamento sarà alle ore 10 nella Sala Consiliare del Comune dove l'attuale senatore del Pd parlerà del suo libro.

