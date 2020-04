Anche la Masciulli Edizioni di Catignano partecipa a 'Un libro contro il coronavirus'. L’idea prevede che, per ogni libro o e-book venduto in aprile sul sito Internet della casa editrice, venga devoluto 1 euro a favore di enti o associazioni.

Contemporaneamente, l'editore Alessio Masciulli sta portando avanti l’iniziativa di un libro collettivo al quale può aderire chiunque voglia raccontare questi giorni della quarantena; il volume uscirà a fine emergenza per lasciare ai posteri una sorta di "fotografia di questo tempo".

"Un libro - spiega Masciulli - con le storie quotidiane degli scrittori vissute in questo periodo assurdo. I loro punti di vista, le loro speranze, le loro paure, il loro coraggio, la loro visione da lasciare come testimonianza negli anni che verranno. Tutto questo in 3000 battute, spazi compresi. Sarà un libro unico nel suo genere e i diritti d'autore andranno per la ricerca e la sanità".