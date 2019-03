Marilù e Cora Fazzini separate nella quarta puntata de "Il Collegio" su Rai 2 [VIDEO]

Nella quarta puntata de "Il Collegio", andata in onda ieri sera, martedì 5 marzo, le gemelle di Città Sant'Angelo, Cora e Marilù Fazzini sono state tra le protagoniste assolute.

Le due ragazze di 15 anni che studiano a Pescara sono state infatti separate a causa della punizione subita da Marilù che così non ha potuto partecipare alla gita all'Archeopark.

La risposta della sorella Cora è stata molto evidente con il rifiuto di partecipare alla gita e la minaccia di lasciare la struttura scolastica per tornare a casa. Ma alla fine Marilù ha avuto la sua punizione e Cora è andata con i compagni per poi ritrovarsi, dopo quasi 2 giorni, più forti di prima.

