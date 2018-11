È morta la madre di Gabriele Cirilli, salta lo spettacolo a Pescara

Annullato lo spettacolo "Mi Piace" di Gabriele Cirilli in programma domani sera, giovedì 8 novembre, a Pescara per un grave lutto.

È infatti morta la mamma del comico di Sulmona e per questa ragione la data pescarese è stata rimandata.

La madre di Cirilli, Augusta, è morta nella mattinata di ieri nell'ospedale di Sulmona. Il funerale si svolgerà oggi alle ore 15 nella chiesa di San Francesco di Paola. Sul suo profilo social l'attore sulmonese, che proprio domenica scorsa a Bologna aveva inaugurato la sua stagione teatrale con il nuovo spettacolo "Mi piace", ha postato una pagina tutta nera.

Lo spettacolo invece dovrebbe essere recuperato il 20 gennaio 2019. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto o l'abbonamento, possono chiederne il rimborso, contattando ciaotickets o nel punto vendita in cui hanno acquistato il titolo, entro e non oltre venerdi 16 novembre.