La mamma e il fratello di Jennifer Sterlecchini a "I fatti vostri" da Magalli [VIDEO]

La mamma e il fratello di Jennifer Sterlecchini, la giovane di 26 anni ammazzata nel 2016 dall'ex compagno Davide Troilo in una casa al confine tra Pescara e Sambuceto, sono stati ospiti questa mattina, giovedì 28 marzo, della trasmissione televisiva di Rai 2 "I fatti vostri".

Il conduttore Giancarlo Magalli, prima di accogliere in studio la madre Fabiola Bacci, il fratello Jonathan e l'avvocato Rossella Gasbarri, ha ricordato i passaggi chiave dell'omicidio e del conseguente processo.

Nel corso dell'intervista sono poi stati ripercorsi i tristi momenti che hanno portato alla tragica morte di Jennifer ma anche la battaglia per ottenere che per reati efferati come questo venga tolto il rito abbreviato che concede uno sconto di pena agli assassini.

Per rivedere l'intervista ai familiari di Jennifer basta cliccare questo LINK e andare al minuto -38:30.

Gallery