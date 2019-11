Accese le Luci d'Artista e il Titanic: a Pescara già si respira l'aria del Natale - FOTO - VIDEO

Per il quarto anno consecutivo prende vita lo spettacolo delle Luci d'Artista a Pescara. Con l'accensione ufficiale in piazza Salotto del "Titanic", alla presenza di numerosi cittadini e curiosi, è partita l'iniziativa promossa dal Comune di Pescara, assieme alla camera di commercio Chieti - Pescara che terrà compagnia ed illuminerà molte strade del centro per tutto il periodo natalizio. L'imponente struttura che riproduce il famoso transatlantico è lunga ben 26 metri per 7 di altezza. L'albero di Natale, invece, sarà acceso come da tradizione l'8 dicembre.

Diverse le installazioni a terra che verranno accese nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda le luci artistiche sono già state accese in corso Umberto, via Piave, via Battisti, via Firenze, via Trento, via Roma, via Ravenna, via Sulmona e viale D'Annunzio.

Oltre alle Luci d'Artista, in molte altre strade saranno installate le classiche luminare. L'assessore Cremonese aveva espresso grande soddisfazione per aver centrato l'obiettivo di inaugurarle già in occasione del black friday che cade proprio oggi, venerdì 29 novembre.