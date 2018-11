Pescara, anche questo Natale ci saranno le Luci d'Artista

Anche il prossimo Natale torneranno a essere installate a Pescara le Luci d'Artista.

Le luminarie artistiche tornano dunque per il terzo anno consecutivo in città, sia nelle vie centrali che in quelle di Porta Nuova.

E da quest'anno, dopo la fusione delle Camere di Commercio di Pescara e Chieti, le Luci d'Artista illumineranno anche il capoluogo teatino.

Oggi, martedì 20 novembre, saranno siglati i protocolli di intesa con i rispettivi sindaci, Alessandrini e Di Primio, e saranno svelati i dettagli di un progetto ancora più ambizioso, assegnato alla Metalux Srl, attraverso un apposito bando di gara gestito, per entrambe le città, dalla Camera di Commercio guidata dal presidente Angelucci.

Confermato, per Pescara, il sostegno da parte di Nicola Mattoscio.

Le Luci d'Artista saranno accese ufficialmente l'8 dicembre nelle seguenti strade:

corso Vittorio Emanuele II (da via Genova a corso Umberto);

corso Umberto I;

via Fabrizi,

via Venezia;

via Firenze;

via Battisti;

via Piave;

via Sulmona;

via Trento;

via Milano;

via Roma;

via Mazzini;

viale Regina Margherita;

via De Cesaris;

piazza Salotto;

corso Vittorio (escluso il tratto da via Genova a via Calabria);

viale D’Annunzio;

viale Marconi.

Previsti anche il Villaggio di Natale con la casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, gli abeti natalizi in varie zone della città, il videomapping, due concertoni in programma per il 31 dicembre e il primo gennaio e una Notte bianca da organizzare durante le feste natalizie.