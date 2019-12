Luci d'artista 2019, a Pescara accese anche le altre installazioni a terra [FOTO]

Le Luci d'Artista a Pescara sono state tutte accese, anche le installazioni a terra che ancora mancavano.

Dunque adesso non solo è accesa l'attrazione principale dell'edizione di questo Natale 2019, il Titanic in piazza Salotto, ma anche tutte le altre e quelle sospese con Trilly, delfini, ancore.

Le altre installazioni a terra, proposte dalla Camera di Commercio Pescara/Chieti in collaborazione con il Comune, sono state accese in piazza Salotto (un timone), in piazza Sacro Cuore (un coccodrillo), in piazza Muzii (un'àncora), un pacco regalo (in corso Umberto I) e un coniglio nella zona dei portici.

A questo per completare il quadro manca solo l'accensione del grande albero in piazza Salotto e l'inaugurazione del Dome Theatre, la cupola installata sempre nella piazza centrale della città.

(foto di Mariagrazia Pontano)