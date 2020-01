Cibo, evento a Roma per la guida "100 Eccellenze italiane 2020": tra i protagonisti lo chef pescarese Mastromattei

Lo chef pescarese Luca Mastromattei del ristorante "Pescion" di Montesilvano sarà tra i protagonisti dell'evento in programma a Roma per presentare la prima edizione della guida "100 Eccellenze Italiane 2020".

A firmare la guida, come riferisce l'AdnKronos, è la testata internazionale "So Wine So Food" in collaborazione con "Forbes Italia".

L'appuntamento è per lunedì 27 gennaio all'interno del ristorante del Maxxi-Museo nazionale delle arti di Roma.

Il progetto vuole dare un riconoscimento a quanti mantengono alto lo standard dell'accoglienza, della produzione e del servizio italiano che ci distingue in tutto il mondo. Mastromattei e Nicola Annunziata, consulente culinario dell'evento e uno dei più giovani chef stellati italiani, coinvolgeranno gli ospiti con piatti frutto della loro sperimentazione e professionalità. La presentazione sarà condotta da Eleonora Cozzella, direttrice di 'So Wine So Food', e Marco Baldini, fedele lettore del magazine e appassionato foodie, in una serata ricca di conferme e scoperte eccezionali. Italian Ambassador della guida è lo chef Davide Oldani che ben rappresenta le 100 storie della selezione.