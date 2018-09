Loreto Aprutino, eletto il nuovo Consiglio della Fondazione Musei Civici

E' stato rinnovato il Consiglio di gestione della Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino. Tra i componenti del consiglio di gestione figurano i rappresentanti della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo, della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, della Fondazione PescarAbruzzo, della proprietà Museo dell'Olio e del comune di Loreto Aprutino. La nomina dei quattro rappresentanti del Comune è del 30 luglio scorso.

C'è anche una donna, nominata nella quota dei quattro rappresentanti espressi dal Comune, sui nove componenti totali del Consiglio.

E' Sabrina De Luca, laureata in Giurisprudenza e giornalista iscritta all'Ordine dei Giornalisti pubblicisti d'Abruzzo. Da sempre impegnata, in qualità di esperto, nella ideazione di progetti di formazione teatrale nelle scuole, nella produzione di spettacoli teatrali, in tutto il territorio nazionale, dal Veneto alle Marche fino alla Sardegna, ha scelto di tornare nella sua terra di adozione.

"Sono molto felice di questa nomina di cui ringrazio di cuore il sindaco Gabriele Starinieri. Non risiedo stabilmente a Loreto e sento ancora di più la responsabilità della fiducia accordatami che esprimo con la volontà di mettere a disposizione la mia esperienza accesa dall'amore che nutro per questa Regione", dice De Luca. "Credo che Loreto Aprutino abbia tutte le prerogative per continuare ad essere una risorsa culturale, non solo per l'Abruzzo, e credo che le sue attività museali, uniche e particolari, possano essere esaltate nel dialogo con progetti di spettacoli dal vivo, musica e parola, senza soluzioni di continuità tra beni culturali immateriali e beni culturali materiali".

Tra gli obiettivi statutari della Fondazione vanno annoverati la gestione delle attività museali a Loreto Aprutino, quali il prestigioso Museo delle Ceramiche, e la salvaguardia delle tradizioni popolari, lo sviluppo turistico e la valorizzazione dei prodotti tipici e dell'artigianato locale.