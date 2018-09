Pescara protagonista su Raiuno nella prima puntata di "Linea Verde"

Pescara protagonista su Raiuno nella prima puntata della nuova stagione di "Linea Verde", iniziata questa mattina. La conduttrice Chiara Giallonardo ha dedicato ampio spazio alla pista ciclabile che attraversa la costa dei trabocchi e, prima di partire alla volta di Pesaro e Urbino, ha fatto tappa nella nostra città.

Anche a Pescara, infatti, ci sono alcuni trabocchi, allocati sotto il Ponte del mare. Qui la Giallonardo ha incontrato Nicola Fossaceca, chef stella Michelin, che ha stupito l’intero staff con due piatti, portavoci di mare e di terra d’Abruzzo.

A salutare lo staff della RAI, in quel pomeriggio di maggio in cui tutto è stato registrato, c’era anche la Stanza sul Mare, il trabocco realizzato da Studio Zero85 per Madis Costruzioni, che ha deciso di trasformare l’immagine e la destinazione d’uso delle nostre antiche macchine da pesca. Decisamente un ottimo veicolo di promozione per il capoluogo adriatico.