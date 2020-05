Un libro per ogni studente di Cugnoli, al via l’iniziativa "Libro solidale"

In questi giorni gli operatori della Pro Loco di Cugnoli stanno consegnando un libro a ogni studente della scuola secondaria di primo grado del paese. L’iniziativa si chiama "Libro solidale" ed è promossa dal Comune in collaborazione con la Masciulli Edizioni, che ha donato 160 libri al sindaco ​Lanfranco Chiola.

Soddisfatto l'editore Alessio Masciulli: “La Masciulli Edizioni da sempre è pronta a promuovere e divulgare la cultura del libro sul territorio. Voglio ringraziare il Comune di Cugnoli e il suo primo cittadino per averci dato la possibilità di donare in forma gratuita i nostri libri proprio in un momento in cui le persone sono chiuse in casa a causa delle restrizioni dovute al Covid-19”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Masciulli ne approfitta anche per fare un raffronto - purtroppo non positivo - con il suo paese, Catignano: "Il sindaco Chiola si è mostrato subito pronto e interessato, mettendo a disposizione tempo e risorse utili alla distribuzione dei libri alla popolazione, in particolare ai ragazzi, tramite la pro loco. Avevo proposto l'idea anche al mio comune ma, per una serie di motivi dettati dall'emergenza e da altre priorità, è caduta nel vuoto, così ho lasciato una sessantina di libri all'alimentari Antico Forno di Catignano per farli comunque arrivare ai miei concittadini".