Pescara, libri in biblioteca per i bambini disagiati tra 0 e 6 anni

Nel mese di novembre la Biblioteca Regionale 'F. Di Giampaolo', con sede a Pescara, coordinerà e realizzerà il progetto "Adotta un presidio", promosso dal programma NpL (Nati per Leggere) e AIE (Associazione italiana Editori) con l'obiettivo di garantire un'offerta educativa/culturale di crescita alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni residenti in aree segnate da disagio sociale e caratterizzate da povertà e carenza di servizi per l'infanzia.

Ieri (18 ottobre) è cominciato il corso di formazione per volontari NpL, che ha visto un elevato numero di richieste di iscrizioni e si concluderà domenica 21.

I volontari NpL svolgeranno attività soprattutto nel quartiere di Villa del Fuoco con cadenza fissa e con continuità.