A Lettomanoppello un corso gratuito di teatro per gli studenti delle scuole

L'associazione culturale “Letto...a Teatro” ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale "Per Amore e per Diletto" di Pescara, con l'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Lettomanoppello e con la Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di Lettomanoppello-Manoppello, un laboratorio di teatro extracurricolare anno scolastico 2017-2018, per i ragazzi delle scuole primarie e medie.

I corsi gratuiti saranno tenuti da personale qualificato: l'attore e regista Ugo Dragotti (direttore artistico del Teatro Comunale) insegnerà l'analisi del testo, il sistema e la costruzione del personaggio, e la recitazione.

L'attrice e regista Giulia Tarquini, invece, insegnerà storia del teatro, educazione della voce, dizione e fonazione, respirazione e movimento scenico. Il corso si terrà ogni giovedì pomeriggio presso il Teatro Comunale di Lettomanoppello, per informazioni, tel.: 3470549883.

“Il sindaco e l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorato alle Politiche Culturali di Lettomanoppello, credono fortemente nella pratica dell'attività culturale teatrale - ha commentato il vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali del Comune di Lettomanoppello, Simone Romano D'Alfonso - In special modo, crede agli sviluppi culturali che questa disciplina può fornire in termini di vantaggi riguardanti la comunicazione, l'autostima, il superamento delle difficoltà espressive che possono migliorare il lessico e a sua volta la dizione. Proprio per tutti i motivi sopra descritti in collaborazione con la Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Lettomanoppello - Manoppello, con l'Associazione "Letto... a Teatro" e con l'Associazione "Per Amore e per Diletto" di Pescara, si sta organizzando, per i bambini della IV e V classe, della scuola primaria e per i ragazzi della scuola media di Lettomanoppello un corso gratuito di teatro, interamente finanziato dall'Amministrazione Comunale. Naturalmente, l'invito a partecipare ai corsi di teatro già in corso d'opera è rivolto anche agli adulti”.