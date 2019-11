Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi, anche l'agente dei vip Lele Mora a Pescara [FOTO]

Lele Mora a Pescara per una cena tra amici al Megà Disco Dinner.

Nella giornata di ieri, sabato 16 novembre, nella nostra città non solo l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, con sua moglie Ilary Blasi, ma anche l'agente dei vip, Mora.

Mora è stato ospite dell’amico imprenditore Ivan Vaccaro in compagnia di tanti amici dalla cena a notte fonda.

Questo quanto dichiara Mora:

«Tornare a Pescara è sempre piacevole sopratutto in una location incantevole come il Megà, con degli amici veri».

A fare gli onori di casa è stato Ivan Vaccaro amico del manager televisivo, che recentemente ha avuto diversi incontri con il patron dello spettacolo a Milano:

«C’è un progetto in cantiere da qualche mese con Mora, stiamo lavorando da un po' in sintonia per realizzarlo ma è ancora presto per parlarne pubblicamente. Lele è una persona umile e sempre disponibile».