"Le avventure di plastica" di Beniamino Cardines tra i migliori libri di luglio 2019

'Le avventure di Plastica' di Beniamino Cardines, a pochi giorni dall'uscita, è già indicato tra i migliori libri di luglio: Laplatea.it, in un articolo di Debora Fusco, segnala infatti il libro tra le migliori e più intriganti uscite del mese che si è appena concluso.

Una grande soddisfazione per l'autore, da anni protagonista di eventi e produzioni culturali all'avanguardia, già direttore artistico di "Linguaggi: Festival nazionale della performance", del "Csp/Collettivo Scrittori Pescaresi (site specific writing)", di "Bex/BiblioExperience - Bibliotec'Umana" e di numerosi eventi sempre alla ricerca del nuovo, del contemporaneo.

In questa direzione va anche "Le avventure di Plastica 1 / L'inizio delle cose", che ha per protagonista una ragazzina di 11 anni che riflette sulla società, sull'ecologia e sulle tematiche più attuali del momento, sull'impatto umano con la Terra, ovvero sul cosiddetto Antropocene.

Beniamino Cardines dichiara:

"È la vita di Plastica che non è solo una ragazzina ma anche davvero plastica. La sua famiglia, la sua scuola, i suoi amici Lampo, Fulmine, Banda... una vita inventata, neanche tanto. Divertente, ma anche molto pensante. Lei, da grande, vuole fare la biologa marina, perché tanto vale capirla l'acqua, visto che poi ci dovremo tutti finire dentro. Una ragazzina che diventa avamposto della scoperta di un mondo in trasformazione sotto i nostri occhi troppo abituati, a vecchie immagini teletrasmesse, per rendersi davvero conto di ciò che sta avvenendo. Sì, è vero, oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free... ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all!".