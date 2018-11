Sanremo Giovani, anche una pescarese tra i 24 finalisti

C'è anche una pescarese tra i 24 finalisti selezionati per Sanremo Giovani.

A ufficializzare i nomi dei cantanti che parteciperanno all'edizione giovani del festival della canzone italiana è stato questa mattina, martedì 26 novembre, il direttore artistico Claudio Baglioni.

Tra i 24 artisti, tutti già noti, soprattutto per aver partecipato ai talent show musicali, c'è anche la pescarese Laura Ciriaco che nella scorsa primavera era stata tra i protagonisti di "The Voice of Italy" su Rai 2.

Questi gli altri 23 finalisti (in ordine alfabetico):