"Lacrima" di Andrea Pimpini, esce il video del nuovo singolo

Oggi, su YouTube, è stato pubblicato il videoclip di “Lacrima”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini, cantautore emergente di Pescara. “Lacrima” è anche la title track dell'album di inediti uscito lo scorso 6 dicembre.

“Ho realizzato un videoclip prendendo scene registrate durante i miei concerti live, unendole a clip registrate 2 anni fa quando facevo video su YouTube. Nel 2016-2017 mi piaceva girare, in compagnia di un mio amico che era il “cameraman”, delle clip che utilizzavo per creare video musicali. Poiché in quegli anni ancora non cantavo, usavo come sottofondo musicale delle canzoni no copyright”.

Thegametv.it, portale che dal 2019 figura anche come ufficio stampa del cantante, ha organizzato per tutto il mese di Gennaio delle dirette live che si terranno settimanalmente su Twitch e YouTube. L'idea è nata dalla voglia di diffondere il più possibile le tante cover (live e studio) e il disco di inediti di Andrea Pimpini. L'insieme delle dirette va a costituire il “Lacrima – Online Events”, formato da cinque date: 4, 10, 17, 24 e 31 gennaio.

“È una cosa inusuale fissare delle date sul web. La verità è che al giorno d'oggi per suonare live o ti esibisci gratis e ti devi accontentare di uno spazio di 10 minuti oppure devi avere conoscenze. Io mi sono creato uno spazio tutto mio. Le dirette live Twitch e YouTube sono strumenti molto usati dagli YouTubers e da cantanti stranieri e si rivelano efficaci per costruire un pubblico. Quando si va in diretta su queste piattaforme, infatti, si appare con maggiore frequenza nelle homepage degli utenti e nei video consigliati”.

Su YouTube e Spotify, a dicembre, sono riapparse alcune cover già pubblicate in precedenza: “Come un pittore”, “La notte” e “Se si potesse non morire” dei Modà. A queste si aggiunge la versione live di “Here's to you” di Joan Baez.