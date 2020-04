“La cultura non si ferma #iorestoacasa”, proseguono le iniziative dell'Archivio di Stato di Pescara nell'ambito della campagna “Viaggio in Italia”. Si tratta di un viaggio virtuale attraverso rare carte geografiche possedute dagli Archivi di Stato in tutta Italia.

Questa settimana, sulla pagine Facebook e Twitter dell'Archivio di Stato di Pescara, nonché sul sito Internet, saranno disponibili alcune immagini di antiche carte geografiche. Tra queste:

una carta geografica a stampa Aprutii Ulterioris Descriptio del 1590

un raro progetto del porto canale di Pescara 1868 su scala 1.1000

una carta geografica stampata su pergamena dell'Abruzzo Ulteriore regione del Regno di Napoli della collezione di Luigi D'Este

Ecco cosa dichiara la direttrice Maria Amicarelli:

