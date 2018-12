"La bambina dei fiammiferi", 5 spettacoli a Città Sant'Angelo

Sono in totale 5 gli spettacoli, dal titolo "La Bambina dei fiammiferi" di H.C. Andersen, che andranno in scena oggi, domenica 30 dicembre, a Città Sant'Angelo.

L'appuntamento, proposto da Florian-Oikos Residenza per Artisti, è alle ore 16, 17, 18, 19 e 20 all'ex Manifattura Tabacchi.

A curare l'evento è la Compagnia Tsa-Teatro Stabile d'Abruzzo, mentre ideazioni e regia sono affidati a Mario Fracassi.

"Era la vigilia dell'ultimo dell'anno. Nevicava e faceva molto freddo. La piccola fiammiferaia vagava per la città, cercando invano di vendere fiammiferi [...] La piccina si accovacciò sulla neve per ripararsi dal freddo …", si legge nella presentazione dello spettacolo.

Si tratta di uno spettacolo sensoriale adatto a bambini dai 5 anni in su e adulti fino a 99 anni con musiche dal vivo, suoni, odori e sapori, della durata di circa 45 minuti goduti bendati, per vivere un'esperienza unica, rilassarsi e estraniarsi dalla vita di tutti i giorni.

Il biglietto di ingresso costa 5 euro e la prenotazione è obbligatoria, visto il numero di posti limitato, telefonando al 3393212576.