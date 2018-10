Festa a L'Aquila per il coro folkloristico di Montesilvano

Il complesso vocale di Montesilvano, diventato il coro ufficiale della città, ha raggiunto in giornata L'Aquila per fondersi in gemellaggio con la Corale 99, fondata nel capoluogo regionale nel 1977. Accompagnati dal maestro Gianfranco Onesti, i 45 elementi del gruppo "Madonna del Carmelo" sono stati ricevuto presso il Centro sociale anziani "San Francesco", nella zona del Torrione.

Dopo un breve giro turistico ed una bella cerimonia di accoglienza, si darà vita nel pomeriggio ad un'esibizione collettiva in compagnia dei musicisti Gianni Scannella alla fisarmonica e Filippo Piselli al pianoforte.