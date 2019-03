Le pescaresi K-arma lanciano "Somewhere only we know"

4 ragazze di bianco vestite, tutte di Pescara, che hanno deciso di formare un gruppo chiamandolo "K-arma". I loro nomi sono Sara Amoroso, Michela Paolini, Daria Marchioli e Giorgia Marino, e oggi lanciano la cover di "Somewhere only we know", canzone tratta dal film "Il piccolo principe".

«Siamo amiche da tanti anni e la cosa che ci ha unite di più è la musica - spiega Daria Marchioli - Amiamo creare performance elaborate in modo da arricchire ogni esibizione. La particolarità della nostra versione di "Somewhere only we know" sta nel cantarla un po' in inglese e un po' in francese. In più, per rendere il tutto ancora più magico, abbiamo deciso di girare il video nella spiaggia di Punta Aderci, in Abruzzo. Ci abbiamo messo il cuore e l'anima».