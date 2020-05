Italia Nostra lancia le sue proposte per consentire la ripresa delle attività culturali

Con una lettera aperta firmata dal presidente Massimo Palladini e indirizzata al sindaco e all'assessore comunale alla cultura, la sezione Italia Nostra di Pescara lancia le sue proposte per consentire la ripresa delle attività culturali usando spazi pubblici come parchi, giardini, piazze e cortili di scuole. L'associazione fornisce anche un elenco dettagliato dei luoghi, con relativa mappa:

Fascia litoranea Nord:

Complesso le Naiadi (parco)

Complesso sportivo Zanni

Cortile biblioteca F&B e Teatro Cordova

Parco Villa Sabucchi

Cortile Conservatorio D’Annunzio

Piazza Santa Caterina da Siena

Parco Florida

Cortili Liceo classico/Scientifico Galilei/media Tinozzi

Parco De Riseis

Parchetto vicino Provincia di Pescara

Fascia Litoranea Sud:

ex mercato ortofrutticolo

Parco Montessori

Cortile liceo Scientifico/scuola media Croce/scuola elementare via Verrotti

Parco Levi Montalcini - viale Marconi

Parco Angelo Vassallo - via Filomusi Guelfi

Ex Caserma Di Cocco

Cortile Università

Teatro D’Annunzio e giardino sotto la stele

Interno Sud:

2 piccoli parchi via Falcone e Borsellino (uno retro complesso Edmondo, l’altro retro di Di Properzio-Alimonti)

Cortile scuola elementare colle pineta.

Cortile Itis/Teatrino Liceo Artistico coreutico/cortile media Fermi/Foscolo

Parco delle mamme via Tirino

Campo sportivo san Marco Evangelista via san Marco

Parco Cementificio via Raiale

Parchi della Pace, della Speranza, via lago di Borgiano, Campo sportivo Donati tra via Raiale e Rancitelli

Parco Andersen via Salara vecchia

Giardino Fluviale (Ecoistituto) di fronte torri Camuzzi

Interno Nord:

Campo ex Gesuiti

Parco Calipari

Liceo scientifico “Da Vinci”

Istituto Tito Acerbo

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Di Marzio”, via Arapietra

Parco del Sole, via Colle di Mezzo

Cortile della stazione di recupero tartarughe (centro civico Pescara Colli vicino alla Conad

Parco colle del Telegrafo

Colli Nord:

Parco del Vivaio comunale