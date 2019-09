VIDEO | Daniela Musini, da Telemike all'inesauribile passione per il Vate

È scrittrice, attrice, drammaturga e pianista; le sono stati conferiti finora 33 premi letterari nazionali e internazionali e 12 premi alla carriera. Il suo percorso artistico inizia nel 1988 quando partecipa al quiz tv 'Telemike' con l'argomento "La vita e le opere di Gabriele d'Annunzio", aggiudicandosi 228 milioni di lire.

A 10 anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, Daniela Musini lo ricorda con affetto e commozione e ci svela che era pronta a partecipare al quiz "RiSkytutto", non andato in onda per l'improvvisa scomparsa del noto conduttore televisivo. Acclamata interprete dell'opera di d'Annunzio e della figura di Eleonora Duse, ha allestito i suoi recital/concert in Italia e all'estero.

Tra le prestigiose location che l'hanno ospitata ci sono gli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, Istanbul, Ankara, Colonia, Lione, San Pietroburgo, Kyoto, l'Ambasciata d'Italia a Cuba, l'Accademia di Musica della Bielorussia a Minsk, il Teatro dell'Opera di Varsavia, il Consolato d'Italia a Philadelphia e Pittsburgh. Abbiamo ripercorso insieme a lei la sua straordinaria carriera.