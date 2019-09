Inaugurata in piazza Salotto una panchina su Gabriele d'Annunzio [FOTO]

Stamane è stata presentata la panchina su d'Annunzio che la famiglia Pomilio ha donato alla città di Pescara e che è stata installata in piazza Salotto.

Erano presenti il sindaco Carlo Masci, il senatore Nazario Pagano, l'attore e regista Edoardo Sylos Labini, assessori e consiglieri comunali. Per un mese la panchina resterà in piazza Salotto, poi verà portata all'Aurum

“Continuano le iniziative della Festa della Rivoluzione con cui vogliamo restituire l'identità alla città - ha detto Masci - Piazza Salotto è il luogo per eccellenza della città, oggi è spenta, triste, dopo un progetto di rifacimento che purtroppo l'ha resa brutta. Ora è giunto il momento di intervenire riportando segni di eleganza e di senso dell'estetica, nei prossimi cinque anni lavoreremo per riportare la piazza al suo antico splendore, oggi non è la piazza che Pescara merita, lavoreremo e progetteremo nel nome di d'Annunzio”.