Gli Illuminati di Baviera nell'ultimo libro sulla massoneria di Serpentini e Di Giovanni

Gli Illuminati di Baviera sono pratonista dell'ultimo libro sulla massoneria di Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni. Si chiama infatti “Gli Illuminati. Un filo rosso tra la Baviera e l’Abruzzo” il volume pubblicato dal Centro Studi per la Storia della Massoneria in Abruzzo per i tipi di Artemia Nova Editrice.

Il libro presenta le biografie di tre personaggi in diverso modo collegati al mondo enigmatico e intricato dell’Ordine degli Illuminati. Due di questi individui sono abruzzesi: Costanzo Di Costanzo (1755-1810), aquilano, e Melchiorre Delfico (1743-1835), teramano.

In quest’ultimo loro lavoro, Serpentini e Di Giovanni regalano al lettore oltre 500 pagine di storie segrete che vengono disvelate sulla base di una ricca documentazione tratta da pubblicazioni settecentesce ed ottocentesche, ma anche da documenti conservati in diversi archivi di tutta Europa, oltre che in quelli abruzzesi.