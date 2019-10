"Ice in my veins", il brano d'esordio del rapper 17enne pescarese Gin Tonyc

“Non sono il classico rapper, la mia musica è la mia personalità ed il mio stato carisma. Ho ghiaccio nelle vene”.

Così si definisce Niccolò Milano in arte Gin Tonyc, 17enne nato e cresciuto a Pescara con grinta da vendere e tantissimo da dire. Questa è la sua strada, la strada che ha scelto da quando da bambino già ascoltava il vero rap, quello degli afroamericani: infatti Gin Tonyc ha scelto di scrive e rappare, per adesso, solo in inglese. Preferisce stare in camera e scrivere, buttare fuori tutto quello che ha dentro invece di perdere ore ed ore fuori da un locale a parlare del nulla.

Poi l’incontro con Paki Palmieri, produttore e general manager dell’etichetta discografica indipendente K2h Records, che ha determinato l’avvio di un percorso professionale nel mondo della musica. "Ice in my veins" è il primo grande risultato di un impegno fatto di anni di studio, creazione e ricerca della propria essenza, indole e stile.

Un impegno artistico che rispecchia a 360 gradi un carisma come si evince già dal titolo con l’esplicito rimando a D’Angelo Russell. Si tratta della famosa frase pronunciata dal giocatore di basket che, esultando sul canestro decisivo che portava alla vittoria, esclamò: “I’ve got ice in my veins”.

“Mi rispecchio in questo motto, ho stravaganza ed eccentricità – spiega Gin Tonic – ho estro ed irruenza che riesco a misurare mantenendo una dovuta freddezza, quella concentrazione necessaria a mirare dritto verso il mio obiettivo e così vincere la mia partita”.

Il brano è disponibile da oggi, venerdì 25 ottobre, su tutti i digital stores.