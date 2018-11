I Love Abruzzo il gioiello, l'ultima creazione di Montaldi presentata a Pescara

È stato presentato a Pescara l'ultima creazione del maestro Giuliano Montaldi: I love Abruzzo il gioiello.

Il maestro orafo marsicano l'ha presentata al museo delle Genti d'Abruzzo davanti a un'ampia e interessata platea.

Montaldi, insieme all'antropologa Adriana Gandolfi, ha presentato il suo ultimo progetto: I love Abruzzo il gioiello: si tratta di una sintesi storica e artistica al tempo stesso alla quale Montaldi è arrivato dopo un lungo studio sui simboli più rappresentativi della nostra regione.

I pendenti simbolici che costituiscono il gioiello in questione, che può essere composto sia come bracciale che come collana oppure orecchini, risultano componibili personalizzandolo a proprio gusto. Qualsiasi abruzzese attraverso questo gioiello, può costruirsi una specie di album dei ricordi dei suoi luoghi del cuore.

Queste le parole del maestro Montaldi:

«È stato per me motivo di orgoglio poter presentare la mia ultima creazione in una location così importante e ricca di significato come quella del Museo delle Genti d'Abruzzo, sono arrivato a questo progetto dopo anni di studio sia bibliografico che sul territorio. Ogni ciondolo del bracciale I love Abruzzo è una creazione unica che ha in se la preziosità delle materie utilizzate - argento o oro - ma anche l'unicità dei luoghi che rappresenta».

Il gioiello I love Abruzzo può essere ammirato e acquistato nel punto vendita (book shop) del museo delle Genti d'Abruzzo.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito: www.iloveabruzzo.eu