Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi incantano Pescara con "A ruota libera" [FOTO]

Ricordi, esperienze di vita vissuta, aneddoti, tante risate, momenti di riflessione, musica e poesia.

Questi gli ingredienti del riuscito mix di "A ruota libera", lo spettacolo teatrale a tratti quasi "surreale" proposto ieri sera, sabato 17 agosto, all'anfiteatro d'Annunzio di Pescara da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

Quando quattro artisti di questo calibro decidono di calcare insieme lo stesso palcoscenico il successo è quasi garantito.

E lo è ancora di più quando scelgono di non seguire una scaletta predefinita ma di intrattenere il pubblico quasi "a braccio" in sostanza. Ma i veri attori (l'unico non propriamente tale è il regista Veronesi che però ha rappresentato la più piacevole sorpresa della serata) dimostrano di essere tali nell'arte dell'improvvisazione.

Lo spettacolo si è aperto con la "particolare" simpatia di Papaleo in platea il quale ha ricordato il particolare legame che ha con Pescara dove ha già recitato in numerose occasioni e come in città abbia "molti amici e nessun nemico conclamato". Subito dopo una breve parte musicale dello stesso Papaleo è entrato in scena Veronesi che ha raccontato aneddoti relativi ad alcuni grandi personaggi con i quali ha lavorato come David Bowie e Robert De Niro. Poi lo stesso Veronesi, in virtù delle sue innate doti da regista ha guidato Haber (che ha omaggiato il suo amico Ennio Fantaschini, scomparso, con il quale aveva recitato per l'ultima volta al d'Annunzio), Papaleo e Rubini (che ha raccontato le peripezie vissute durante le riprese de "La Passione di Gesù" con Mel Gibson) che si alternati sul palcoscenico tenendo sempre desta l'attenzione di un pubblico attento ed entusiasta che dopo due ore piene di spettacolo avrebbe continuato ad ascoltare quattro artisti di livello assoluto.