Tre ristoranti di Pescara e provincia nella Guida Michelin 2019, ecco quali

Tre ristoranti della provincia di Pescara sono entrati nella Guida Michelin 2019, che verrà presentata a Parma il prossimo 16 novembre. Si tratta di:

Il profilo preso in esame è quello di un ristorante che propone un menù completo a meno di 32 €, che diventano 35 € nelle città capoluogo. Queste le dichiarazioni di Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia:

“Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento importantissimo di selezione, ma lo è ancora di più la passione per la tavola che si respira nei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso tradizionali, proposte fedelmente, completamente rivisitate o con leggere personalizzazioni. Sono ristoranti in cui anche la selezione di vini denota grande attenzione verso i produttori che maggiormente valorizzano la cucina dello chef, creando un momento di piacere davvero unico e… a buon prezzo!”.